VIDEO Napoli-Spezia 1-2, Highlights, gol e sintesi: Nzola e Pobega puniscono gli azzurri! Sconfitta pesantissima (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo Spezia ha sconfitto il Napoli per 2-1 nel match valido per la 16ma giornata della Serie A 2021 di calcio. I liguri si sono imposti allo Stadio Diego Maradona, trionfando in rimonta. I padroni di casa era infatti passati in vantaggio al 58? col tocco vincente di Andrea Petagna su assist rasoterra di Di Lorenzo dalla destra. Gli ospiti non hanno mollato la presa e ci hanno creduto fino in fondo: M’bala Nzola ha pareggiato al 68? su calcio di rigore, poi Tommaso Pobega ha siglato la rete del successo all’82mo minuto. Il Napoli scivola ora al quinto posto, a pari merito con l’Atalanta, mentre lo Spezia raccoglie tre punti cruciali dopo tre sconfitte consecutive e ora è 16mo a +2 sulla zona salvezza. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Loha sconfitto ilper 2-1 nel match valido per la 16ma giornata della Serie A 2021 di calcio. I liguri si sono imposti allo Stadio Diego Maradona, trionfando in rimonta. I padroni di casa era infatti passati in vantaggio al 58? col tocco vincente di Andrea Petagna su assist rasoterra di Di Lorenzo dalla destra. Gli ospiti non hanno mollato la presa e ci hanno creduto fino in fondo: M’balaha pareggiato al 68? su calcio di rigore, poi Tommasoha siglato la rete del successo all’82mo minuto. Ilscivola ora al quinto posto, a pari merito con l’Atalanta, mentre loraccoglie tre punti cruciali dopo tre sconfitte consecutive e ora è 16mo a +2 sulla zona salvezza. Di seguito ilcon i gol, glie la ...

SaveChildrenIT : Per il 46% dei ragazzi, il 2020 è stato un anno sprecato. Non possiamo lasciarli soli, dobbiamo proteggere i loro s… - matteosalvinimi : Tra i delinquenti arrestati anche minorenni, spero in una pena esemplare. P.s. Il video dell'aggressione è diventat… - fanpage : È successo ancora. Immagini vergognose arrivano da Napoli. - Renatomorales99 : RT @Roxas_223: Napoli Spezia 1-2 - mmontagnoli27 : RT @mauriB_N: Lo Spezia è partito per Napoli con 3 giocatori con il COVID-19 ma l’Asl di La Spezia non ha fermato la squadra. Risultato #Na… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Napoli Napoli: nuovo video su social,inseguono e terrorizzano rider - Campania Agenzia ANSA Milik rifiuta ancora la Fiorentina, col Napoli si va verso le vie legali

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il giocatore avrebbe inoltre rifiutato il suo passaggio alla Fiorentina, club si sarebbe avvicinato di più alla richiesta di De ...

Napoli, la denuncia di Borrelli: "Un video pubblicato sul social network Tik Tok dove alcuni ragazzi inseguono un rider.

"Ci hanno segnalato un video pubblicato sul social network Tik Tok dove alcuni ragazzi inseguono un rider.“Facendo rapine” scrivono come testo sul video, “Mo ce lo facciamo” (ora lo derubiamo). Sono a ...

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il giocatore avrebbe inoltre rifiutato il suo passaggio alla Fiorentina, club si sarebbe avvicinato di più alla richiesta di De ..."Ci hanno segnalato un video pubblicato sul social network Tik Tok dove alcuni ragazzi inseguono un rider.“Facendo rapine” scrivono come testo sul video, “Mo ce lo facciamo” (ora lo derubiamo). Sono a ...