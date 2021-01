VIDEO Milan-Juventus, stasera si gioca: guarda la partenza dei bianconeri, i convocati di Pirlo… (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Juventus è partita alla volta di Milano, dove alle ore 20.45 è in programma il big-match contro il Milan.Di seguito, i convocati di Andrea Pirlo.Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Faglioli, Kulusevski.Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca.Non ci sono, dunque, altri positivi al Covid: confermate le assenze di Morata (infortunato), Cuadrado e Alex Sandro (Coronavirus). Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Laè partita alla volta dio, dove alle ore 20.45 è in programma il big-match contro il.Di seguito, idi Andrea Pirlo.Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Faglioli, Kulusevski.Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca.Non ci sono, dunque, altri positivi al Covid: confermate le assenze di Morata (infortunato), Cuadrado e Alex Sandro (Coronavirus).

