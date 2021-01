Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)DEL 6 GENNAIOORE 19.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLADA DOMANI AL 15 GENNAIO, NELLE MISURE ANTI PANDEMIA SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5 FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE IL TRASPORTO PUBBLICO E LE MISURE PER FAR FRONTE ALL’AFLUSSO E DEFLUSSO DELL’UTENZA IN VISTA DELLA RIPARTENZA DELL’ANNO SCOLASTICO PREVISTA PER LUNEDÌ 11 GENNAIO DA DOMANI 7 GENNAIO SULLA FERROVIA REGIONALE-CIVITACASTELLANA-VITERBO NUOVA OFFERTA COMMERCIALE L’OFFERTA E’ PROGETTATA PER GARANTIRE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN CORRISPONDENZA DELLE DUE FASCE DEFINITE PER L’ENTRATA E PER ...