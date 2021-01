Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2021 ore 07:30 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Viabilità DEL 6 GENNAIO 2021 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA SPOSTAMENTI MINI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA A1 Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A1, IN DIREZIONE SUD E NEVICA SUL VERSANTE CENTRO ORIENTALE DEL Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO SONO IN AZIONE I MEZZI INVERNALI TRA CARSOLI E VALLE DEL SALTO NEL FRUSINATE CHIUSA LA PROVINCIALE CAMPO STAFFI PER PERICOLO SLAVINE CHIUSO ANCHE IL PASSO FORCA D’ACERO, SIAMO SULLA REGIONALE 509, SEMPRE PER LE ABBONDANTI NEVICATE CHIUSA PER NEVE ANCHE LA REGIONALE DI CAMPO CATINO NEL REATINO CHIUSA PER NEVE LA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO, TRA FONTE NOVA E RIALTO E’ ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 gennaio 2021)DEL 6 GENNAIOORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA SPOSTAMENTI MINI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA A1-NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A1, IN DIREZIONE SUD E NEVICA SUL VERSANTE CENTRO ORIENTALE DELSULLA A24-TERAMO SONO IN AZIONE I MEZZI INVERNALI TRA CARSOLI E VALLE DEL SALTO NEL FRUSINATE CHIUSA LA PROVINCIALE CAMPO STAFFI PER PERICOLO SLAVINE CHIUSO ANCHE IL PASSO FORCA D’ACERO, SIAMO SULLA REGIONALE 509, SEMPRE PER LE ABBONDANTI NEVICATE CHIUSA PER NEVE ANCHE LA REGIONALE DI CAMPO CATINO NEL REATINO CHIUSA PER NEVE LA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO, TRA FONTE NOVA E RIALTO E’ ...

