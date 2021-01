Via libera dell’Ema al vaccino Moderna. E’ sicuro ed efficace. Speranza: “Un altro importante passo in avanti contro il virus. A regime somministreremo 70mila dosi al giorno” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha approvato il vaccino anti-Covid Moderna. “Il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue” ha affermato la Commissione europea. “La sfida è ancora dura – ha commentato il ministro della Salute, Roberto Speranza -, ma quello di oggi è un altro importante passo in avanti contro il virus”. “Questo vaccino – ha detto, invece, il direttore esecutivo di Ema, Emer Cooke – ci fornisce un altro strumento per superare l’emergenza. E’ una testimonianza degli sforzi e dell’impegno di tutte le parti coinvolte. Come per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha approvato ilanti-Covid. “Iled. Come prossimogarantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue” ha affermato la Commissione europea. “La sfida è ancora dura – ha commentato il ministro della Salute, Roberto-, ma quello di oggi è uninil”. “Questo– ha detto, invece, il direttore esecutivo di Ema, Emer Cooke – ci fornisce unstrumento per superare l’emergenza. E’ una testimonianza degli sforzi e dell’impegno di tutte le parti coinvolte. Come per ...

trash_italiano : ALFONSO CHE DA IL VIA LIBERA A ZELLETTA PER ANDARE VIA SOLO PERCHÉ SA CHE NON LO FARÀ MAI E INDIRETTAMENTE MANDA LA… - borghi_claudio : La questione #rifiutinucleari è semplice: è ovvio che la lista la fa la Sogin e non il governo ed è altrettanto ovv… - TgLa7 : #Ema, via libera al vaccino di #Moderna. E' il secondo che riceve approvazione agenzia dopo ok a Pfizer - retailwatch_it : RT @scarci: Via libera dell’Antitrust: Ovs rileva 17 punti vendita di Margherita Distribuzione - ilriformista : #modernavaccine , via libera dell’Ema: dopo Pfizer è il secondo approvato dall’Ue -