Via libera dell'Ema a Moderna. Ecco cosa cambia per il piano vaccinale dell'Italia e per gli altri Paesi Ue (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'Europa è ufficialmente a quota 2. Il vaccino anti Covid dell'azienda statunitense Moderna ha ricevuto l'atteso via libera dall'Ema, l'ente regolatore per i medicinali incaricato della valutazione della sicurezza ed efficacia della formula statunitense. Dopo il prolungamento della discussione sui dati che due giorni fa aveva fatto rimandare la decisione, Ema ha oggi concesso l'atteso ok alla seconda produzione autorizzata in Europa, dopo quella di Pfizer – BioNtech. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha commentato: «Una buona notizia per tutti i nostri sforzi nel portare più vaccini anti Covid agli europei» ha detto, sottolineando come il prossimo passo sarà quello di «impegnarsi a tutta velocità» nella diffusione. January 6, 2021 Sicuro ed efficace al 94%, il vaccino Moderna era già stato approvato in ...

