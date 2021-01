Via libera dell’Ema a Moderna. Ecco cosa cambia per il piano vaccinale dell’Italia e degli altri Paesi Ue (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Europa è ufficialmente a quota 2. Il vaccino anti Covid dell’azienda statunitense Moderna ha ricevuto l’atteso via libera dall’Ema, l’ente regolatore per i medicinali incaricato della valutazione della sicurezza ed efficacia della formula statunitense. Dopo il prolungamento della discussione sui dati che due giorni fa aveva fatto rimandare la decisione, Ema ha oggi concesso l’atteso ok alla seconda produzione autorizzata in Europa, dopo quella di Pfizer/BioNtech, con l’entusiasmo subito arrivato dalla stessa presidente di Commissione, Ursula von der Leyen. «Una buona notizia per tutti i nostri sforzi nel portare più vaccini anti Covid agli europei» ha detto, sottolineando come il prossimo passo sarà quello di «impegnarsi a tutta velocità» nella diffusione. January 6, 2021 Sicuro ed efficace al 94%, il vaccino Moderna era ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Europa è ufficialmente a quota 2. Il vaccino anti Covid dell’azienda statunitenseha ricevuto l’atteso viadall’Ema, l’ente regolatore per i medicinali incaricato della valutazione della sicurezza ed efficacia della formula statunitense. Dopo il prolungamento della discussione sui dati che due giorni fa aveva fatto rimandare la decisione, Ema ha oggi concesso l’atteso ok alla seconda produzione autorizzata in Europa, dopo quella di Pfizer/BioNtech, con l’entusiasmo subito arrivato dalla stessa presidente di Commissione, Ursula von der Leyen. «Una buona notizia per tutti i nostri sforzi nel portare più vaccini anti Covid agli europei» ha detto, sottolineando come il prossimo passo sarà quello di «impegnarsi a tutta velocità» nella diffusione. January 6, 2021 Sicuro ed efficace al 94%, il vaccinoera ...

Via libera dell’Ema al vaccino Moderna in Ue. L’agenzia europea per il farmaco ha raccomandato l’autorizzazione condizionata per il commercio del vaccino contro il coronavirus prodotto dalla società ...

