Vertice vaccino Governo-Regioni/ Speranza “70mila al dì a breve”, Arcuri “I medici..” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Vertice Governo-Regioni sul vaccino anti-covid tenutosi stamane alla presenza di Speranza, Boccia, Arcuri e dei vari governatori Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021)sulanti-covid tenutosi stamane alla presenza di, Boccia,e dei vari governatori

GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Dire: #vaccinoCovid, vertice tra #Governo e #Regioni: “Fuori da emergenza entro l’estate”. - Agenzia_Dire : #vaccinoCovid, vertice tra #Governo e #Regioni: “Fuori da emergenza entro l’estate”. - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #COVID19italia I dati del bollettino di oggi della Regione Toscana. La campagna vaccinale prosegue anche se non sono an… - thurinthurambar : RT @tg2rai: La campagna per il #vaccino. Serve accelerazione. Anche #Pfizer ritarda consegne. Oggi vertice governo regioni. Virus, nuovi ca… - tg2rai : La campagna per il #vaccino. Serve accelerazione. Anche #Pfizer ritarda consegne. Oggi vertice governo regioni. Vir… -