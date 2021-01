Venezuela? Elezioni illegittime. Così l’Ue tuona contro Maduro (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le Elezioni dell’8 dicembre in Venezuela? Non sono state democratiche, e l’Ue non riconoscerà il Parlamento nominato dal regime di Nicolás Maduro. Con questa premessa l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Josep Borrell ha spiegato questo mercoledì che Bruxelles continuerà a sostenere il leader dell’opposizione Venezuelana Juan Guaidó come “rappresentante dell’ultima espressione democratica dei Venezuelani”. Sebbene l’Unione europea abbia deciso di non chiamarlo più “presidente ad interim”, resta però l’impegno a garantire a lui e altri rappresentanti dell’Assemblea nazionale uscente tutto l’aiuto necessario per ripristinare la democrazia e lo stato di diritto nel Paese sudamericano. l’Ue, ha spiegato Borrell, si rammarica “profondamente” che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ledell’8 dicembre in? Non sono state democratiche, enon riconoscerà il Parlamento nominato dal regime di Nicolás. Con questa premessa l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Josep Borrell ha spiegato questo mercoledì che Bruxelles continuerà a sostenere il leader dell’opposizionena Juan Guaidó come “rappresentante dell’ultima espressione democratica deini”. Sebbene l’Unione europea abbia deciso di non chiamarlo più “presidente ad interim”, resta però l’impegno a garantire a lui e altri rappresentanti dell’Assemblea nazionale uscente tutto l’aiuto necessario per ripristinare la democrazia e lo stato di diritto nel Paese sudamericano., ha spiegato Borrell, si rammarica “profondamente” che ...

