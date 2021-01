Veneto, superiori in DaD fino al 31 gennaio. Anche le paritarie. Chiarimenti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Regione Veneto, scrive al direttore dell'Ufficio scolastico Regionale in merito alla nota in cui si dà disposizione dell'ordinanza regionale che prevede l'adozione della didattica a distanza al 100% per tutte le scuole superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Regione, scrive al direttore dell'Ufficio scolastico Regionale in merito alla nota in cui si dà disposizione dell'ordinanza regionale che prevede l'adozione della didattica a distanza al 100% per tutte le scuole. L'articolo .

Agenzia_Ansa : #Scuola In Veneto e Friuli prosegue la chiusura delle superiori fino al 31 gennaio. Zaia: 'Non è prudente aprire or… - TgLa7 : #Scuola: Veneto, superiori chiuse fino al 31 gennaio. Zaia firma ordinanza, 'non prudente riaprire' - capuanogio : [OFF TOPIC] Il presidente del #Veneto #Zaia ha firmato un'ordinanza che tiene chiuse le scuole superiori almeno fin… - FrancescaTGI : RT @orizzontescuola: Veneto, superiori in DaD fino al 31 gennaio. Anche le paritarie. Chiarimenti - Kaveio1 : RT @orizzontescuola: Veneto, superiori in DaD fino al 31 gennaio. Anche le paritarie. Chiarimenti -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto superiori Veneto, superiori in didattica a distanza al 100% dal 7 al 31 gennaio. ORDINANZA e linee gestione casi Orizzonte Scuola Ultimo giorno di zona rossa per il Friuli, poi da domani nuove regole: ecco il calendario data per data fino al 15

UDINE. Gialli ma con più restizioni, poi due giorni di zona arancione e nuove misure in base alla situazione epidemiologica regionale. È questo il calendario delle restrizioni messo in campo dal gover ...

Alcune considerazioni su una brutta notizia: la chiusura delle superiori fino all'inizio di febbraio

Ma la sua lettera mi permette di affrontare anche il tema, assai dibattuto, della decisione di Veneto e Friuli di prolungare la chiusura delle scuole superiori fino a fine gennaio. È decisamente una ...

UDINE. Gialli ma con più restizioni, poi due giorni di zona arancione e nuove misure in base alla situazione epidemiologica regionale. È questo il calendario delle restrizioni messo in campo dal gover ...Ma la sua lettera mi permette di affrontare anche il tema, assai dibattuto, della decisione di Veneto e Friuli di prolungare la chiusura delle scuole superiori fino a fine gennaio. È decisamente una ...