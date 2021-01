Variante sudafricana del corona virus, l’opinione dell’immunologa tarantina Antonella Viola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: La Variante del Covid isolata in Sudafrica desta qualche timore. Lo dice senza mezzi termini la scienziata pugliese Antonella Viola, che invita a tenere la guardia alta. «Si tratta di una Variante che presenta 3 mutazioni preoccupanti sulla proteina Spike: la ormai nota N501Y, comune anche alla Variante inglese, e le due nuove mutazioni K417N e E484K- commenta l’immunologa-. Oltre ad aumentare la trasmissibilità del virus, queste mutazioni potrebbero modificare il modo in cui il sistema immunitario riconosce la proteina Spike». Rispetto a quelli attualmente in circolazione in Italia e in larga parte d’Europa, il nuovo ceppo di coronavirus «preoccupa perché, oltre a diffondersi più rapidamente- precisa la docente universitaria ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: Ladel Covid isolata in Sudafrica desta qualche timore. Lo dice senza mezzi termini la scienziata pugliese, che invita a tenere la guardia alta. «Si tratta di unache presenta 3 mutazioni preoccupanti sulla proteina Spike: la ormai nota N501Y, comune anche allainglese, e le due nuove mutazioni K417N e E484K- commenta l’immunologa-. Oltre ad aumentare la trasmissibilità del, queste mutazioni potrebbero modificare il modo in cui il sistema immunitario riconosce la proteina Spike». Rispetto a quelli attualmente in circolazione in Italia e in larga parte d’Europa, il nuovo ceppo di«preoccupa perché, oltre a diffondersi più rapidamente- precisa la docente universitaria ...

