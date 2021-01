Vaccino italiano ReiThera | Locatelli | “Risultati più che soddisfacenti”

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) . Allo Spallanzani di Roma la presentazione deidella Fase 1 della sperimentazione delGRAd-CoV2. “L’Italia è in grado in maniera assolutamente competitiva di giocare partite importanti sulla capacita di generare tecnologia biomedica sofisticata” ha detto il presidente del Css Franco. “Ifin qui ottenuti sono più che, e davvero giustificano l’ingresso nelle successive fasi uno e due”. Con queste parole Franco, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha illustrato all’istituto Spallanzani di Roma idella Fase 1 della sperimentazione delGRAd- CoV2. “L’Italia è in ...