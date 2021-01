Vaccino | i risultati dell’autopsia sull’infermiera morta

robersperanza : Incoraggianti i primi risultati del vaccino ReiThera sperimentato dallo Spallanzani. Se si confermeranno i dati ott… - Corriere : Presentato il vaccino italiano ReiThera. «Una sola dose e picco di risposta a 4 settimane. È sicuro» - fanpage : Infermiera morta dopo il vaccino, i risultati dell'autopsia - infoitsalute : Portogallo, infermiera 41enne muore 48 ore dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid: i risultati dell’autopsia - ginevra04 : #collaterali #vaccino se mi avessero detto che il vaccino avrebbe ottenuto simili risultati lo dovrai importato io… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino risultati

Sono 247.544 le vaccinazioni eseguite in Italia il 51,7% rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer destinati all'Italia. Di queste, sono circa 70mila le somministraz ...“Il vaccino non è obbligatorio, è facoltativo, volontario, per chi se lo vuole fare”. A me non risulta. Quindi colpa di una bassa adesione del personale medico? “Evidentemente sì, perché le dosi ci so ...