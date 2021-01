Vaccino | Galli a Tgcom24 | ' Immunità precoce | ma protezione dopo richiamo'

SkyTG24 : Covid, Galli: “Il trend preoccupa, la gente si muove e il virus anche” - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Vaccino, Massimo Galli a Tgcom24: 'Immunità precoce, ma protetti dal virus solo dopo la seconda dose | Rei Thera, serv… - MediasetTgcom24 : Vaccino, Massimo Galli a Tgcom24: 'Immunità precoce, ma protetti dal virus solo dopo la seconda dose | Rei Thera, s… - LauraAbenante : RT @Adnkronos: #Vaccinocovid, Galli: 'Non ci siamo, arrivare presto a regime' - giulio_galli : Vediamo se qualcuno preferisce andare avanti con #Gallera... #Moratti #vaccino #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Galli

"La risposta immunitaria indotta dal vaccino attualmente in fase di somministrazione è precoce, ma per parlare di protezione dal Covid è meglio attendere l'assunzione della seconda dose". E' quanto as ...In merito all’articolo di ieri, e dopo le “roboanti” dichiarazioni pro vaccino di due illustri medici, e cioè: il prof. Silvio Garattini ed il dott. Filippo Anelli presidente dell’ordine dei medici e ...