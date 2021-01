Vaccino, +Europa: Campania solleciti governo su utilizzo Mes e strutture sanitarie accreditate (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Da giorni è tornato in voga uno degli sport preferiti del governo Conte: lo scaricabarile. Si chiede alle Regioni di vaccinare, pur sapendo che manca personale sanitario, mancano siringhe, mancano strutture/ambulatori/punti vaccini e disposizioni precise. Piu’ Europa sollecita il governo ad un piano condiviso e auspica che si superino posizioni ideologiche verso strutture accreditate presso il SSN. Forse non si comprende a fondo il grave danno che questa scelta può causare. Se non vi sono risorse disponibili si chieda immediatamente una parte delle risorse del MES, disponibile da maggio 2020“. Lo scrive in una nota Piu’ Europa Campania. “In un contesto ad alta densità demografica come il nostro – spiega il consigliere regionale Fulvio Frezza – è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Da giorni è tornato in voga uno degli sport preferiti delConte: lo scaricabarile. Si chiede alle Regioni di vaccinare, pur sapendo che manca personale sanitario, mancano siringhe, mancano/ambulatori/punti vaccini e disposizioni precise. Piu’ Europa sollecita ilad un piano condiviso e auspica che si superino posizioni ideologiche versopresso il SSN. Forse non si comprende a fondo il grave danno che questa scelta può causare. Se non vi sono risorse disponibili si chieda immediatamente una parte delle risorse del MES, disponibile da maggio 2020“. Lo scrive in una nota Piu’ Europa. “In un contesto ad alta densità demografica come il nostro – spiega il consigliere regionale Fulvio Frezza – è ...

piersileri : Un ulteriore passo avanti: benvenuto al vaccino Moderna. Ora è necessaria una strategia che assicuri più vaccini pe… - HuffPostItalia : Arriva il secondo vaccino in Europa: l'Ema autorizza il farmaco Moderna - SirDistruggere : Il Corriere ci fa sapere che una 90enne è morta di emorragia cerebrale dopo il vaccino Covid, per poi escludere il… - Giustiziano : RT @SirDistruggere: Il Corriere ci fa sapere che una 90enne è morta di emorragia cerebrale dopo il vaccino Covid, per poi escludere il ness… - qui_finanza : Vaccino Moderna approvato anche in Europa: come funziona e quali sono i rischi L'Europa ha dato il via libera all'u… -