Vaccino Covid, Speranza: “Puntiamo ai 70mila vaccini al giorno” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Vaccino Covid, l’Italia punta ad arrivare a 70mila somministrazioni al giorno. Ne ha parlato il ministro Roberto Speranza Continua a far discutere il tema Vaccino anti Covid. Dopo le polemiche dei giorni scorsi relative ad una campagna partita a rilento in Italia, il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto nel corso di una riunione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021), l’Italia punta ad arrivare asomministrazioni al. Ne ha parlato il ministro RobertoContinua a far discutere il temaanti. Dopo le polemiche dei giorni scorsi relative ad una campagna partita a rilento in Italia, il ministro della Salute Robertoè intervenuto nel corso di una riunione L'articolo proviene da Inews.it.

nzingaretti : #vaccino anti #covid - questa sera nella @RegioneLazio somministrate il 62% delle dosi disponibili. Grazie a tutti… - Corriere : Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al momento nessun nesso - Rinaldi_euro : Vaccino Pfizer, ecco le 34 pagine di istruzioni Ema. Cosa c'è dentro, le incognite e gli effetti che può dare - Il… - TaniuzzaCalabra : RT @robersperanza: L’agenzia europea del farmaco ha appena approvato il vaccino covid Moderna. La sfida è ancora dura, ma quello di oggi è… - dargento24 : RT @Corriere: Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al momento nessun nesso -