Vaccino Covid, Speranza: "Italia può accelerare" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Siamo secondi nella vaccinazione dietro solo alla Germania, abbiamo tutte le capacità per accelerare. Il piano sarà incrementato man mano che Ema autorizzerà gli altri vaccini". È quanto ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto si apprende, nel corso della riunione tra governo e regioni convocata dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, con il commissario Domenico Arcuri sulla campagna di vaccinazione. Speranza ha parlato di "sforzi straordinari da parte di tutte le regioni per mettere a regime la macchina, che vuol dire 70mila vaccini al giorno a livello nazionale finché non si avranno gli alti vaccini autorizzati". "Ora è in atto quell'accelerazione nella campagna vaccinale necessaria. La grande maggioranza delle regioni ha raggiunto percentuali rilevanti. Il paese è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Siamo secondi nella vaccinazione dietro solo alla Germania, abbiamo tutte le capacità per. Il piano sarà incrementato man mano che Ema autorizzerà gli altri vaccini". È quanto ha detto il ministro della Salute Roberto, a quanto si apprende, nel corso della riunione tra governo e regioni convocata dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, con il commissario Domenico Arcuri sulla campagna di vaccinazione.ha parlato di "sforzi straordinari da parte di tutte le regioni per mettere a regime la macchina, che vuol dire 70mila vaccini al giorno a livello nazionale finché non si avranno gli alti vaccini autorizzati". "Ora è in atto quell'accelerazione nella campagna vaccinale necessaria. La grande maggioranza delle regioni ha raggiunto percentuali rilevanti. Il paese è ...

PALeRMO (ITALPRESS) – L’80 per cento del personale sanitario che opera all’interno della sede clinica di ISMETT è stato vaccinato in poco più di 5 giorni. La campagna di vaccinazione è partita lo scor ...

Vaccini anti – Covid, a Catania somministrate 4.214 dosi

CATANIA – Sono 4.214 (delle 7.000 consegnate) le dosi di vaccino anti-Covid somministrate dal 31 dicembre a ieri, 5 gennaio, nei Punti di Vaccinazione attivi, secondo le linee ministeriali e assessori ...

