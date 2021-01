Vaccino, Arcuri: “Entro fine marzo 5,9 mln di somministrazioni, 21,5 entro maggio” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA – “Per la somministrazione del vaccino Pfizer (modello Freeze) il commissario mandera’ 1.500 medici/infermieri a integrazione dei 3.500/800 gia’ operativi nelle singole regioni (suddivisione che avverra’ in base alla popolazione). Per la somministrazione dei vaccini moderna e johnson&johnson (modello Cold) il fabbisogno di personale lo copre tutto il commissario”. Sono, a quanto si apprende, le comunicazioni fatte dal commissario Domenico Arcuri alle Regioni, durante il vertice sul vaccino anti Covid. Leggi su dire (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA – “Per la somministrazione del vaccino Pfizer (modello Freeze) il commissario mandera’ 1.500 medici/infermieri a integrazione dei 3.500/800 gia’ operativi nelle singole regioni (suddivisione che avverra’ in base alla popolazione). Per la somministrazione dei vaccini moderna e johnson&johnson (modello Cold) il fabbisogno di personale lo copre tutto il commissario”. Sono, a quanto si apprende, le comunicazioni fatte dal commissario Domenico Arcuri alle Regioni, durante il vertice sul vaccino anti Covid.

riotta : In frigo come champagne per una festa che non ci sarà 469.950 dosi di vaccino #COVID19 . Somministrate 154.007. Com… - petergomezblog : Vaccino Covid, in Italia, 80mila dosi in un giorno. Il totale arriva a 259mila. Italia seconda in Ue dopo la Germa… - La7tv : #tagada Il virologo Fabrizio #Pregliasco conferma che alcune siringhe pervenute negli ospedali lombardi non siano i… - maumacosi : @Losateresa @paolorm2012 @robersperanza @GiuseppeConteIT @MinisteroSalute Anche loro hanno bisogno di una bella acc… - DianaLanciotti : @Bluefidel47 Un documento inquietante: vogliono farci vaccinare senza garanzie. -