Vaccino | a Reggio Emilia solo il 63% del personale RSA dice sì

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Soltanto il 63% deldelle RSAsì al. Il consenso è sostanzialmente più alto tra i pazienti che tra i dipendenti. E la media nazionale non è da meno. Anche a livello nazionale, infatti, un’alta percentuale dei medici ed operatori sanitari dicono no al. Ma al Governo si medita già di prendere provvedimenti. È chiaro infatti che, a coloro che appartengono all’ambito del sistema sanitario e si trovano a stretto contatto con pazienti fragili e soggetti a rischio, non possono essere concessi sgarri. È dunque indispensabile che si vaccinino, pena addirittura, come proposto da qualcuno, la radiazione dall’albo. “I medici no vax sono quelli che negano la validità del. Questo è incompatibile con la professione. Non è una cosa possibile. I medici sono parte integrante ...