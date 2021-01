Vaccino, a New York un terzo dei sanitari rifiuta il siero anti-Covid (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Quasi un terzo degli operatori sanitari di New York in lista per il Vaccino Covid-19 è in dubbio se procedere o meno. "E' attendibile sostenere che circa il 30 per cento di medici e... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Quasi undegli operatoridi Newin lista per il-19 è in dubbio se procedere o meno. "E' attendibile sostenere che circa il 30 per cento di medici e...

Nel tentativo di accelerare quello che è stato un lancio lento del vaccino contro il coronavirus, il governatore di New York ha minacciato lunedì di multare gli ospedali fino a 100mila dollari se non ...

