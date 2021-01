Vaccini, via libera dell'Ema a quello di Moderna. Domani riunione dell'Aifa per la commercializzazione, prime dosi dalla prossima settimana (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il 21 dicembre scorso l'agenzia europea del farmaco aveva approvato quello di Pfizer-BioNtech. Subito dopo è arrivato l'ok della Commissione europea alla commercializzazione Leggi su repubblica (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il 21 dicembre scorso l'agenzia europea del farmaco aveva approvatodi Pfizer-BioNtech. Subito dopo è arrivato l'oka Commissione europea alla

petergomezblog : Vaccini anti-Covid in Italia, la situazione: in un giorno 60mila dosi somministrate, quasi raggiunta quota 180mila.… - repubblica : Vaccini, via libera dell'Ema a quello di Moderna - regionetoscana : Vaccini anti #Covid, già somministrate 13.615 dosi. A metà febbraio al via la fase successiva: prima gli anziani ov… - _beatweets_ : #Vaccini, via libera dell'Ema a quello di #Moderna. Domani riunione dell'Aifa per la commercializzazione, prime dos… - Greg_75_ : RT @kiara86769608: Covid, Peter Gomez risponde a Matteo Renzi: “Più vaccini se avessimo chiesto il Mes? Totalmente falso e lui lo sa” – Vid… -