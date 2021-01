Vaccini, Regioni: pronte per accordo con i medici famiglia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le Regioni hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare perché si possa fare un accordo quadro con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta 'per coinvolgerli in questo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lehanno manifestato la propria disponibilità a collaborare perché si possa fare unquadro con idina generale e i pediatri di libera scelta 'per coinvolgerli in questo ...

Avvenire_Nei : Non rientrano nelle categorie prioritarie della profilassi. Le associazioni: dimenticati dalle Regioni, dal governo… - Piu_Europa : Il Governo dovrebbe evitare di fare quello che fa, lo scaricabarile con le Regioni, e fare quello che non fa, cioè… - ItaliaViva : Ritardo delle regioni sui vaccini, @raffaellapaita: 'Mi aspetto che il ministero eserciti poteri sostitutivi' - Alt4Andrea : @Michelee__e @vincenzolagana9 @Keynesblog Continuo a non crederci, infatti alcune regioni hanno somministrato quasi… - Moixus1970 : RT @Tg1Raiofficial: Oltre 260 mila i #vaccinati. Questa mattina vertice Governo Regioni. Presentato il programma per il completamento della… -