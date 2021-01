Vaccini: Italia seconda solo a Germania, verso le 70mila dosi al giorno e arriva anche l'ok a Moderna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mentre la Commissione europea, dopo il parere positivo dell’Ema, ha dato l'ok al vaccino Moderna: «E' sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mentre la Commissione europea, dopo il parere positivo dell’Ema, ha dato l'ok al vaccino: «E' sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione...

InnovazioneGov : I dati in formato open della dashboard Report #Vaccini Anti COVID-19 sono disponibili qui #vaccinih24 ?… - bendellavedova : Andrea: Israele apre altra crisi di Governo ma vaccina in massa. In Italia non si apre nessuna crisi (sbaglio?), ma… - CarloCalenda : In Italia la pandemia ha già fatto più danni che altrove. Anche il 2021 sarà tosto, tra vaccini e crisi sociale. Pe… - NicolaSangiorgi : RT @fanpage: Vaccini, Italia seconda in Ue - CarlottaMarche7 : RT @AzzurraBarbuto: A questo punto non potremmo spargere banchi monoposto a tappeto in tutta Italia per proteggerci dal corona? Altro che v… -