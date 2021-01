Vaccini Europa: Ema al lavoro per chiarire posizione Moderna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nel frattempo Bruxelles sta trattando per aumentare le dosi del vaccino Pfizer, sembra per altri 100 milioni di dosi, ma la portavoce della Commissione non conferma Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nel frattempo Bruxelles sta trattando per aumentare le dosi del vaccino Pfizer, sembra per altri 100 milioni di dosi, ma la portavoce della Commissione non conferma

Piu_Europa : Il Governo dovrebbe evitare di fare quello che fa, lo scaricabarile con le Regioni, e fare quello che non fa, cioè… - Avvenire_Nei : Non rientrano nelle categorie prioritarie della profilassi. Le associazioni: dimenticati dalle Regioni, dal governo… - emmabonino : Dopo l’avvio della vaccinazione anti-Covid occorre evitare gli stessi ritardi e inefficienze della prima e seconda… - aloisio20437414 : RT @BenedettaFrucci: Vergognoso il Tg1, Arcuri inanella balle, fra cui quella che siamo secondi in Europa per vaccinazioni: non è quello il… - FirenzePost : Vaccini Europa: Ema al lavoro per chiarire posizione Moderna -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Europa Vaccinazioni, Europa a rilento. La Francia è un caso, Italia seconda nell'Ue la Repubblica Coronavirus Germania, lockdown fino al 31 gennaio/ In Uk 440mila casi in 8 giorni

La situazione coronavirus in Europa, con la Germania che prolunga il lockdown fino al 31 gennaio, mentre in Uk i casi continuano ad aumentare ...

Vaccino anti-Covid, Arcuri: «La Pfizer è in ritardo ma stiamo accelerando»

Il commissario straordinario sul numero dei vaccinati: «Ci soddisfa, siamo secondi solo alla Germania». La Calabria tra le regioni con percentuali più basse in Italia ...

La situazione coronavirus in Europa, con la Germania che prolunga il lockdown fino al 31 gennaio, mentre in Uk i casi continuano ad aumentare ...Il commissario straordinario sul numero dei vaccinati: «Ci soddisfa, siamo secondi solo alla Germania». La Calabria tra le regioni con percentuali più basse in Italia ...