“Vaccini e Recovery fund già nel mirino della mafia”. L’allarme del Viminale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 gen – Gli aiuti economici ai comparti più danneggiati dal lockdown, il Recovery fund e il piano di distribuzione dei Vaccini sarebbero già finiti nel mirino della mafia. Lo denuncia il Viminale nel quarto report dell’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, presieduto dal prefetto Vittorio Rizzi. Le 98 pagine di analisi profilano lo scenario di una malavita organizzata ben intenzionata a non lasciarsi sfuggire la golosa opportunità offerta dal Covid-19 e dal suo triste «indotto» di situazioni emergenziali, ritagliandosi consistenti margini di guadagno. Lo riferisce Agi. La mafia ingolosita dal Covid mette gli occhi su aiuti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 gen – Gli aiuti economici ai comparti più danneggiati dal lockdown, ile il piano di distribuzione deisarebbero già finiti nel. Lo denuncia ilnel quarto report dell’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da partecriminalità organizzata di tipo mafioso, presieduto dal prefetto Vittorio Rizzi. Le 98 pagine di analisi profilano lo scenario di una malavita organizzata ben intenzionata a non lasciarsi sfuggire la golosa opportunità offerta dal Covid-19 e dal suo triste «indotto» di situazioni emergenziali, ritagliandosi consistenti margini di guadagno. Lo riferisce Agi. Laingolosita dal Covid mette gli occhi su aiuti ...

