Vaccini Covid, il report del Viminale: "Rischio infiltrazioni della criminalità organizzata nella fase di distribuzione" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) C'è il pericolo che i clan mafiosi si infiltrino nella catena di distribuzione dei Vaccini contro il Covid-19. A rivelarlo è il quarto report dell'Organismo di monitoraggio istituito dal capo della Polizia sul Rischio di infiltrazione nell'economia da parte delle mafie. Il Viminale sottolinea come la criminalità organizzata stia già tentando di sfruttare l'emergenza sanitaria per accedere alle misure di sostegno all'economia e nei servizi di sanificazione per le strutture turistiche e commerciali, ma ora potrebbe mettere le mani anche sui farmaci sviluppati per mettere fine alla pandemia e sulle future risorse che saranno garantite con il Recovery Fund. La diffusione di un numero sempre maggiore di ...

