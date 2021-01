Vaccini Covid, il piano di Arcuri: “A fine marzo 5,9 milioni di vaccinati, oltre 20 a maggio. Entro agosto si può completare la campagna” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La campagna di vaccinazione volontaria contro il coronavirus “si può completare Entro agosto“, così da permettere all’Italia di uscire dalla pandemia già a inizio autunno. Ad annunciarlo è Domenico Arcuri durante il vertice governo-Regioni convocato da Palazzo Chigi per aggiornare i governatori sul reclutamento del personale sanitario da impiegare per la somministrazione del farmaco. Anche se il piano Vaccini è stato approvato a inizio dicembre, infatti, il commissario all’emergenza finora non si era mai sbilanciato sui dettagli della tabella di marcia pensata per portare il Paese fuori dall’emergenza sanitaria. Il programma prevede di vaccinare 5,9 milioni di italiani “Entro fine marzo”, 13,7 ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ladi vaccinazione volontaria contro il coronavirus “si può“, così da permettere all’Italia di uscire dalla pandemia già a inizio autunno. Ad annunciarlo è Domenicodurante il vertice governo-Regioni convocato da Palazzo Chigi per aggiornare i governatori sul reclutamento del personale sanitario da impiegare per la somministrazione del farmaco. Anche se ilè stato approvato a inizio dicembre, infatti, il commissario all’emergenza finora non si era mai sbilanciato sui dettagli della tabella di marcia pensata per portare il Paese fuori dall’emergenza sanitaria. Il programma prevede di vaccinare 5,9di italiani “”, 13,7 ad ...

