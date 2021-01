Vaccini Covid, ecco i 59 in sperimentazione con oltre 640mila volontari. Per quello di Oxford Astrazeneca “serviranno altri tre mesi” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sul più grande database di sperimentazioni cliniche al mondo, Clinicaltrials.gov, sono registrate attualmente 135 sperimentazioni in corso su 59 candidati Vaccini per prevenire Covid che coinvolgono un campione di oltre 640mila volontari. Quasi due studi su dieci sono già in fase 3, cioè l’ultima, che testa un ampio numero di pazienti. Mentre quattro sono già stati approvati in alcuni Paesi: quello di Pfizer/Biontech, di produzione tedesco-americana, è stato autorizzato da Ue, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Arabia Saudita, Bahrain; Sinopharm, sviluppato dal governo cinese e approvato da Emirati Arabia, Cina e Bahrain; Sputnik V, sviluppato e convalidato in Russia; e il vaccino dell’azienda statunitense Moderna, già disponibile negli Usa e in Canada, entro i primi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sul più grande database di sperimentazioni cliniche al mondo, Clinicals.gov, sono registrate attualmente 135 sperimentazioni in corso su 59 candidatiper prevenireche coinvolgono un campione di. Quasi due studi su dieci sono già in fase 3, cioè l’ultima, che testa un ampio numero di pazienti. Mentre quattro sono già stati approvati in alcuni Paesi:di Pfizer/Biontech, di produzione tedesco-americana, è stato autorizzato da Ue, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Arabia Saudita, Bahrain; Sinopharm, sviluppato dal governo cinese e approvato da Emirati Arabia, Cina e Bahrain; Sputnik V, sviluppato e convalidato in Russia; e il vaccino dell’azienda statunitense Moderna, già disponibile negli Usa e in Canada, entro i primi di ...

