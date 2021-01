Vaccini | arriva l' ok a Moderna | Italia seconda solo a Germania | verso le 70mila dosi al giorno

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Commissione europea, dopo il parere positivo dell Ema, ha dato l'ok al vaccino: E' sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l autorizzazione alla commercializzazione nell Ue . La ...

Tg3web : I vaccini anti-covid fanno gola alla ciminalità organizzata. Che punta ad infiltrarsi nella distribuzione, secondo… - ilriformista : L’atto di accusa arriva dalla @fleinaudi - 123stefano : RT @PRC_Milano: La #befana arriva a Palazzo Lombardia e porta alla Giunta Regionale un sacco di carbone per la disastrosa gestione dell’eme… - LuisLuisnavarro : RT @PRC_Milano: La #befana arriva a Palazzo Lombardia e porta alla Giunta Regionale un sacco di carbone per la disastrosa gestione dell’eme… - Mbyk019285 : RT @Tg3web: I vaccini anti-covid fanno gola alla ciminalità organizzata. Che punta ad infiltrarsi nella distribuzione, secondo un allarme c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini arriva

"Con il vaccino Moderna, il secondo ora autorizzato in Ue, avremo altre 160 milioni di dosi", ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Arriveranno altri vaccini. L ..."Con il vaccino Moderna, il secondo ora autorizzato in Ue, avremo altre 160 milioni di dosi". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo il via libera di Bruxelles all'im ...