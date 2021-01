Usa | Trump scaricato anche dal vice Pence Oggi la proclamazione di Biden

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) The Donald chiede al suo numero due di non ratificare la nomina e continua a sostenere la teoria dei brogli. Ma ilpresidente non ha questo potere e violerebbe la costituzione

«Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai» la vittoria: il presidente degli Usa Donald Trump ha esordito così davanti ad alcune migliaia di fan radunatisi nel parco a sud della Casa Bianca per la m ...WASHINGTON - «Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai» la vittoria: il presidente in carica degli Usa Donald Trump ha esordito così davanti ad alcune migliaia di fan radunatisi nel parco a sud del ...