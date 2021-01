Usa, Trump: 'Non concederemo mai la vittoria' - A Washington migliaia di persone in piazza per sostenerlo, scontri con la polizia - ... (Di mercoledì 6 gennaio 2021) migliaia di sostenitori di Donald Trump si sono radunati nel parco a sud della Casa Bianca per la manifestazione 'Save America'. Sono poi arrivati a Capitol Hill, dove il Congresso è impegnato nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021)di sostenitori di Donaldsi sono radunati nel parco a sud della Casa Bianca per la manifestazione 'Save America'. Sono poi arrivati a Capitol Hill, dove il Congresso è impegnato nel ...

amnestyitalia : #USA Da quando, dopo 17 anni, sono riprese lo scorso luglio le esecuzioni federali negli Stati Uniti, l’amministraz… - TizianaFerrario : Coprifuoco a Washington dalle 18 dopo che i manifestanti pro #Trump hanno forzato gli ingressi del Congresso che de… - sole24ore : Usa, assalto dei fan di Trump: Congresso in lockdown, sospesa la certificazione della vittoria di Biden… - iolanda_pitti : RT @chiaralucetw: E mentre i nostri tg ci bombardano con la solita cantilena #Covid e #vaccino,in #Usa i pro #Trump in migliaia hanno occup… - elfopiadino : @roberto25552758 @Solocarmen1 negli USA non esiste la sx , ma i democratici , se gli americani fossero stati con tr… -