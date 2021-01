Usa, sostenitori di Trump assaltano il Congresso. Il Presidente: “Restate pacifici” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA – “No alla violenza”, perche’ “noi siamo il Partito legge e ordine”: cosi’ su Twitter Donald Trump, presidente uscente degli Stati Uniti, dopo l’irruzione dei suoi sostenitori oggi al Congresso a Washington. “Chiedo a tutti al parlamento di essere pacifici” ha scritto Trump. Leggi su dire (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA – “No alla violenza”, perche’ “noi siamo il Partito legge e ordine”: cosi’ su Twitter Donald Trump, presidente uscente degli Stati Uniti, dopo l’irruzione dei suoi sostenitori oggi al Congresso a Washington. “Chiedo a tutti al parlamento di essere pacifici” ha scritto Trump.

