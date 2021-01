Usa, migliaia di sostenitori pro Trump assaltano il Congresso, scontri con la polizia: ferita una persona | Sospesa la ratifica della ... (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Capitol Hill è circondata dalle forze dell'ordine, impegnate a disperdere i migliaia fan di Donald Trump giunti per occupare il Parlamento. I manifestanti hanno circondato il Congresso salendo anche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Capitol Hill è circondata dalle forze dell'ordine, impegnate a disperdere ifan di Donaldgiunti per occupare il Parlamento. I manifestanti hanno circondato ilsalendo anche ...

MediasetTgcom24 : Usa, Trump: 'Non ci arrenderemo, non concederemo mai la vittoria' | A Washington migliaia di persone in piazza per… - ILOVEPACALCIO : #Usa, migliaia di sostenitori pro #Trump assaltano il #Congresso, scontri con la polizia: scatta coprifuoco - Ilov… - dieghe78 : @alfonsoliguor11 @GuidoCrosetto Ma dove sono queste milioni di persone? Io vedo sì e no un paio di migliaia a cui è… - Max87903648 : Immagini dagli USA: osservo che tra migliaia di persone in strada la mascherina la indossano quattro gatti ... - MariMario1 : RT @chiaralucetw: E mentre i nostri tg ci bombardano con la solita cantilena #Covid e #vaccino,in #Usa i pro #Trump in migliaia hanno occup… -