Usa, la Georgia fa sognare Biden: doppietta e controllo del Senato (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Continuano le elezioni per il Senato negli Usa, con la Georgia che potrebbe eleggere due candidati dem, Biden sogna il controllo anche del Senato. Joe Biden ha conquistato non solo gli Usa, ma anche la Georgia e nonostante l’accusa di brogli da parte di Trump, è pronto a vincere anche al voto per il Senato. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Continuano le elezioni per ilnegli Usa, con lache potrebbe eleggere due candidati dem,sogna ilanche del. Joeha conquistato non solo gli Usa, ma anche lae nonostante l’accusa di brogli da parte di Trump, è pronto a vincere anche al voto per il. L'articolo proviene da Inews.it.

