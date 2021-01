Usa | irruzione dei sostenitori di Trump al Congresso Scontri con la polizia | “C’è un ferito grave”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono ore drammatiche a Washington. La sede deldegli Stati Uniti, Capitol Hill, è circondata dalle forze dell’ordine, impegnate a disperdere i migliaia fan di Donaldgiunti per occupare il Parlamento. I manifestanti hanno circondato ilsalendo anche sulle gradinate e le balconate mentre era in corso la certificazione della vittoria di Joe Biden che è stata sospesa. “Una donna è” La tensione è altissima e laha usato i lacrimogeni. Alcunidel presidente uscente sono comunque riusciti a entrare. Ci sono stati alcuni tafferugli, e c’è anche qualche uomo armato. Una donna sarebbe ferita in modo. La protesta era stata incoraggiata dal presidente uscente, Donald, che ora invita i suoi alla ...