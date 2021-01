Usa | il voto in Georgia fa sognare Biden E la disfatta di Trump è quasi completa

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il candidato democratico Raphael Warnock vince il ballottaggio incontro la rivale repubblicana Kelly Loeffler. Le proiezioni vedono il vantaggio di Warnock salire al 50,5%. Il reverendo Warnock entra nella storia come primo senatore afroamericano dell'ex Stato schiavista. Era dal 2000 che i dem non vincevano un seggio senatoriale nel Peach State. "E' stato detto che non avremmo potuto vincere questa elezione ma questa notte abbiamo provato che con la speranza, il duro lavoro e la gente dalla nostra parte, tutto è possibile", aveva dichiarato Warnock . ", sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me e io ti prometto questo stanotte: andrò al Senato a lavorare per tutti ini", ha assicurato. Anche il democratico Jon Ossoff ha rivendicato la vittoria nel ballottaggio per un seggio al Senato nelle elezioni in ...