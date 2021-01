Usa | il Congresso pronto a certificare la vittoria di Biden Trump | “Non ci arrenderemo”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Non cimai, non concederemo mai la”. A dirlo è il presidente uscente degli Stati Uniti d’America Donald, davanti alle migliaia di sostenitori che si sono radunati a Washington, proprio nel giorno in cui ilsi prepara a ratificare formalmente ladel presidente eletto Joe. Nel comizio Donaldha denunciato che anche i ballottaggi in Georgia per il Senato vinti dai dem sono stati “rubati”, “truccati”. “Questa volta è andata un po’ meglio perché avevamo più occhi per controllare le elezioni ma sono riusciti a truccarle lo stesso”, ha detto. “L’unica linea di difesa che abbiamo è il veto del presidente degli Stati Uniti”. Con la probabiledemocratica in entrambi i seggi del Senato per cui ...