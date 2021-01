Usa | i supporter di Trump assaltano Capitol Hill | Congresso in lockdown coi politici bloccati dentro Sospesa la ratifica della vittoria di Biden – I video

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Feriti e scontri nella capitale statunitense dopo il discorso di Donaldai suoi sostenitori. La polizia ha evacuato due edifici, il Madison e il Cannon Building, presi d’assalto da un gruppo di dimostranti. Mentre ilera riunito in seduta plenaria perre ladi Joe, un folto gruppo didiè arrivato aed è riuscito a entrare. Ilè stato quindi posto per sicurezza ine iall’interno del palazzo. January 6, 2021 Camera e Senato hanno quindi interrotto il processo di certificazionedi Joein ...

SkyTG24 : Tensione e scontri nei pressi del Campidoglio, a #Washington, tra polizia e supporter di #Trump. I disordini sono i… - robertapinotti : Quello che sta accadendo in questi istanti negli #USA è inaudito. I supporter di #Trump stanno assaltando Capitol H… - Corriere : Supporter di Trump tentano l’irruzione al Campidoglio: tensione con la polizia - emilianorix : RT @SkyTG24: Tensione e scontri nei pressi del Campidoglio, a #Washington, tra polizia e supporter di #Trump. I disordini sono iniziati dop… - ronrons2 : RT @robertapinotti: Quello che sta accadendo in questi istanti negli #USA è inaudito. I supporter di #Trump stanno assaltando Capitol Hill,… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa supporter

Open

I sostenitori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno fatto irruzione all’interno del Campidoglio di Washington, dove era in corso oggi la sessione a camere congiunte per la ...Come riporta Il Messaggero, mentre a Washington Dc si stanno radunando i supporter di Donald Trump ... il deficit commerciale USA non è stato determinato dai dazi commerciali ingiusti, ma dal fatto ...