Usa, i fan di Trump irrompono al Congresso. Spari, lacrimogeni e scontri: diversi feriti e 13 arresti. Biden: “Assalto senza precedenti alla nostra democrazia” – VIDEO E FOTO (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un Assalto al tempio della democrazia americana, come mai era accaduto nella storia. Nella giornata in cui avrebbe dovuta ratificare i voti del Collegio elettorale e quindi la vittoria del democratico Joe Biden, il Congresso di Washington si è trasformato nel campo di battaglia dei sostenitori di Donald Trump. Aizzati dal loro leader – e ancora formalmente presidente degli Stati Uniti – i protestanti hanno attaccato la polizia e sono riusciti incredibilmente a irrompere dentro Capitol Hill proprio mentre era in corso la seduta. Le immagini arrivate dalle stanze delle democrazia Usa raccontano di Spari, scontri con la polizia, gas lacrimogeni e diversi feriti. Gli agenti all’interno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Unal tempio dellaamericana, come mai era accaduto nella storia. Nella giornata in cui avrebbe dovuta ratificare i voti del Collegio elettorale e quindi la vittoria del democratico Joe, ildi Washington si è trasformato nel campo di battaglia dei sostenitori di Donald. Aizzati dal loro leader – e ancora formalmente presidente degli Stati Uniti – i protestanti hanno attaccato la polizia e sono riusciti incredibilmente a irrompere dentro Capitol Hill proprio mentre era in corso la seduta. Le immagini arrivate dalle stanze delleUsa raccontano dicon la polizia, gas. Gli agenti all’interno ...

