Usa, i dem vicini al controllo del Senato (e del Congresso) dopo il ballottaggio in Georgia. Biden: «È tempo di voltare pagina» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) «dopo gli ultimi quattro anni, dopo le elezioni, e dopo la procedura di certificazione oggi a Capitol Hill, è tempo di voltare pagina. Il popolo americano chiede azione e vuole unità. Sono più fiducioso che mai che possiamo ottenerle entrambe», afferma in una nota il presidente eletto Joe Biden. Nel giorno in cui il Congresso dovrà certificare la sua vittoria alle ultime elezioni, il dem annuncia di voler collaborare con gli esponenti di entrambi i partiti e lavorare con i leader di maggioranza e minoranza per procedere con le nomine chiave del governo. Un giorno importante per i democratici che, dopo i risultati del ballottaggio in Georgia, sono vicini a guadagnare il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 gennaio 2021) «gli ultimi quattro anni,le elezioni, ela procedura di certificazione oggi a Capitol Hill, èdi. Il popolo americano chiede azione e vuole unità. Sono più fiducioso che mai che possiamo ottenerle entrambe», afferma in una nota il presidente eletto Joe. Nel giorno in cui ildovrà certificare la sua vittoria alle ultime elezioni, il dem annuncia di voler collaborare con gli esponenti di entrambi i partiti e lavorare con i leader di maggioranza e minoranza per procedere con le nomine chiave del governo. Un giorno importante per i democratici che,i risultati delin, sonoa guadagnare il ...

FidanzaCarlo : I danni del #politicamentecorretto arrivano anche al #congresso degli #StatiUniti. I #Dem storpiano pure la parola… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Altra sconfitta per #Trump: il democratico #Warnock vince in #Georgia, uno dei 2 seggi senatoriali in ballo. I Dem ip… - EdmondoRho : #Georgia on my mind: se il risultato a favore dei #Dem verrà confermato, #Biden avrà la maggioranza anche in… - grandesse : RT @fanpage: Dem verso la vittoria in Georgia: perché è una buona notizia per Joe Biden #6gennaio - angelo_falanga : okkkk! Usa, Biden fiducioso in maggioranza Dem a Senato dopo primi risultati Georgia -