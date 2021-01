Usa: fan di Trump fanno irruzione, spari al Congresso: una donna ferita. Sospesa la proclamazione di Biden (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In aggiornamento 21:45 - Donald Trump ha ordinato il dispiegamento della Guardia Nazionale al Congresso. Lo comunica la Casa Bianca. 21:45 - Su richiesta del sindaco (di Washington Dc), sto inviando ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In aggiornamento 21:45 - Donaldha ordinato il dispiegamento della Guardia Nazionale al. Lo comunica la Casa Bianca. 21:45 - Su richiesta del sindaco (di Washington Dc), sto inviando ...

