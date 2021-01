Usa, fan di Trump assaltano Congresso. Sospesa proclamazione di Biden (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Caos e tensione altissima a Capitol Hill nel giorno in cui il Congresso si è riunito in seduta plenaria sotto la presidenza di Mike Pence per certificare i voti del collegio elettorale, che ha ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Caos e tensione altissima a Capitol Hill nel giorno in cui ilsi è riunito in seduta plenaria sotto la presidenza di Mike Pence per certificare i voti del collegio elettorale, che ha ...

sole24ore : Usa, assalto dei fan di Trump: Congresso in lockdown, sospesa la certificazione della vittoria di Biden… - sole24ore : #Usa, assalto dei fan di #Trump: #Congresso in #lockdown, sospesa la certificazione della vittoria di #Biden… - repubblica : Trumpiani furiosi spaccano i vetri delle finestre - caselli_s : RT @Nonha_stata: La più grande democrazia del mondo ostaggio di un matto in pieno delirio di onnipotenza e dei suoi fan scatenati. Il leade… - infoitinterno : Usa, i fan di Trump irrompono al Congresso. Spari, lacrimogeni e scontri: diversi feriti -