LeoMuti2 : 'Alcune centinaia'. I soliti FACINOROSI.. ?? - ilfattovideo : Usa, centinaia di sostenitori di Trump si radunano a Washington prima della certificazione del voto - PiranSim : @riccardo_reale @MASSolid1 @Corriere Cavolo come sei passato velocemente dall'attacco alla difesa. Comunque sta tra… - infoitinterno : Usa: centinaia di fan Trump nella capitale per protesta voto - infoitinterno : Usa:+centinaia+di+sostenitori+di+Trump+in+protesta+voto -

Ultime Notizie dalla rete : Usa centinaia

BALLOTTAGGI IN GEORGIA Il reverendo democratico Raphael Warnock fa la storia degli Stati Uniti. Ecco il suo discorso dopo la vittoria [VIDEO] ...Joe Biden non sarà un presidente azzoppato: per almeno due anni, potrà governare con l’appoggio di tutto il Congresso, la Camera e il Senato. Questo l’esito dei ballottaggi di ieri in Georgia, che han ...