Usa, Biden: "Nostra libertà sotto un attacco senza precedenti" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il presidente eletto Joe Biden in un discorso di pochi minuti si è rivolto ai sostenitori di Donald Trump che hanno preso d' assalto il Campidoglio di Washington , affermando che "la Nostra democrazia ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il presidente eletto Joein un discorso di pochi minuti si è rivolto ai sostenitori di Donald Trump che hanno preso d' assalto il Campidoglio di Washington , affermando che "lademocrazia ...

lauraboldrini : Terrificante ciò che sta accadendo negli #USA, dove il #Congresso è stato assaltato dai sostenitori di #Trump per i… - TizianaFerrario : Coprifuoco a Washington dalle 18 dopo che i manifestanti pro #Trump hanno forzato gli ingressi del Congresso che de… - sole24ore : Usa, assalto dei fan di Trump: Congresso in lockdown, sospesa la certificazione della vittoria di Biden… - ModicaFilippo : RT @lauraboldrini: Terrificante ciò che sta accadendo negli #USA, dove il #Congresso è stato assaltato dai sostenitori di #Trump per impedi… - erik_konser : RT @ebreieisraele: Nel wc 2 mesi di balle sugli #usa. L' avevamo detto che non sarebbe andata così. Dove sono #corriere #repubblica #sky #p… -