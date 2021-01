Usa | Biden | “La nostra democrazia è sotto minaccia | situazione senza precedenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Le scene che stiamo vedendo al Campidoglio non rispecchiamo la vera America, non rappresentano ciò che siamo, ma un gruppo di estremisti. Questo non è altro che caos, disordine, e deve finire. E finire adesso. Faccio appello a questa gente: andate via, lasciate chevada avanti”. Lo ha detto il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe, commentando i fatti in corso al Campidoglio di Washington. “La”, ha aggiunto, “èassalto, mai visto in passato, un assalto contro i rappresentanti del popolo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.