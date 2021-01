Usa | assalto al Congresso | il momento in cui i supporter di Trump fanno irruzione a Capitol Hill – Il Video

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Un poliziotto scende le scale correndo, da lontano si sentono le urla dei manifestanti, gira l’angolo e li vede: non può fare nulla, loro sistrada, lui indietreggia. È quello che si vede in unche circola sui social media che mostra uno dei momenti più drammatici negli scontri che hanno avuto luogo al Campidoglio a Washington D.C, dove i deputati e senatori erano stati chiamati per certificare il voto delle elezioni presidenziali del 3 novembre. I manifestanti che si erano radunati fuori dalamericano per sosteneresi sono fatti strada all’interno del palazzo verso l’aula del Senato. Foto di copertina: Twitter Leggi anche: Usa 2020, sorpresa Georgia: i democratici vincono entrambi i seggi. Biden: «È tempo di voltare pagina» Un irriducibileai ...

corradoformigli : #Trump prima fomenta e provoca l’assalto al Congresso USA, poi se ne sta nella sua stanza a godersi la scena. Merit… - sole24ore : Usa, assalto dei fan di Trump: Congresso in lockdown, sospesa la certificazione della vittoria di Biden… - MediasetTgcom24 : Assalto a Washington, agenti segreti armi in pugno difendono i senatori Usa #trump - RaiNews : 'L'America è migliore di quella che abbiamo visto oggi', dice il capo della diplomazia Usa, fedelissimo di Trump… - cucchi976 : Assalto alla democrazia per: 1) Mille ubriachi che arrivano nel luogo più sicuro del mondo; 2) Sospensione del prof… -

