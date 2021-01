Usa 2020, sorpresa Georgia: i democratici vincono entrambi i seggi. Biden: «È tempo di voltare pagina» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Adesso è ufficiale: entrambi i candidati democratici hanno vinto il ballottaggio per il Senato in Georgia. I principali media americani hanno confermato anche la vittoria del secondo candidato, Jon Ossoff, in gara contro il repubblicano Perdue. La vittoria di Raphael Warnock invece era già stata confermata in mattinata (orario italiano) con il 98% delle schede scrutinate. Si spostano così gli equilibri al Senato. Grazie ai due nuovi senatori i dem hanno ottenuto sostanzialmente un pareggio, ma il voto tie-break della vicepresidente-eletta Kamala Harris (che diventerà presidente del Senato) sposterà inevitabilmente l’ago della bilancia a loro favore. Ossoff batte Perdue, Warnock trionfa su Kelly Loeffler In entrambi i casi, secondo la Cnn, sono state scrutinate il 98% delle schede. Warnock si è aggiudicato la ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 gennaio 2021) Adesso è ufficiale:i candidatihanno vinto il ballottaggio per il Senato in. I principali media americani hanno confermato anche la vittoria del secondo candidato, Jon Ossoff, in gara contro il repubblicano Perdue. La vittoria di Raphael Warnock invece era già stata confermata in mattinata (orario italiano) con il 98% delle schede scrutinate. Si spostano così gli equilibri al Senato. Grazie ai due nuovi senatori i dem hanno ottenuto sostanzialmente un pareggio, ma il voto tie-break della vicepresidente-eletta Kamala Harris (che diventerà presidente del Senato) sposterà inevitabilmente l’ago della bilancia a loro favore. Ossoff batte Perdue, Warnock trionfa su Kelly Loeffler Ini casi, secondo la Cnn, sono state scrutinate il 98% delle schede. Warnock si è aggiudicato la ...

repubblica : Rampini: 'Giornata drammatica per la democrazia Usa' - repubblica : Trump ai manifestanti: 'Elezione rubata ma andate a casa' - MediasetTgcom24 : Assalto a Washington, agenti segreti armi in pugno difendono i senatori Usa #trump - PaoloDS2000 : Washington, scontri all'interno del Congresso, Rampini: 'Giornata tragica per la democrazia america… - genysta : Come era? Meno male che è finito il 2020?? ... #2021 #Washington #usa #NewYear2021 -