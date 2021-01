Una Vita Anticipazioni 7 gennaio 2021: Marcia rischia di morire (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 7 gennaio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, nello scontro tra forze di Polizia e Andrade, Marcia è rimasta ferita e rischia di morire... Leggi su comingsoon (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Vediamo insieme cosa rivelano ledi Una, per la puntata del 7. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, nello scontro tra forze di Polizia e Andrade,è rimasta ferita edi...

Il 6 gennaio 2021 la puntata di “Una Vita” su Canale 5 non andrà in onda. Una Vita: Marcia tra la vita e la morte. Bellita non vuole che Cinta si faccia fotografare dal produ ...

Catania, lite per una ragazza contesa: accoltellato un sedicenne

La Polizia ha arrestato per tentato omicidio un coetaneo: la disputa era cominciata alla Villa Bellini e poi proseguita nel centro storico. La vittima è in prognosi riservata ...

