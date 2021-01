UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 7 gennaio 2021 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 7 gennaio 2021: Le difficoltà di Leonardo (Erik Tonelli) aumentano e così il giovane chiede a Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) di aiutarlo. Quale sarà la reazione dei Sartori? Marina sta per partire insieme a Fabrizio, lei e Roberto rivivono, ognuno per proprio conto, i momenti salienti del loro tormentato rapporto. Alex (Maria Maurigi) è indecisa se accettare o meno il lavoro che la porterà lontano da Napoli e tenta di parlarne con Vittorio (Amato Alessandro D’Auria). Ma il ragazzo sembra concentrato solo su se stesso e Patrizio cercherà di intervenire Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di mercoledì 6 gennaio 2021)di Unalin onda: Le difficoltà di Leonardo (Erik Tonelli) aumentano e così il giovane chiede a Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) di aiutarlo. Quale sarà la reazione dei Sartori? Marina sta per partire insieme a Fabrizio, lei e Roberto rivivono, ognuno per proprio conto, i momenti salienti del loro tormentato rapporto. Alex (Maria Maurigi) è indecisa se accettare o meno il lavoro che la porterà lontano da Napoli e tenta di parlarne con Vittorio (Amato Alessandro D’Auria). Ma il ragazzo sembra concentrato solo su se stesso e Patrizio cercherà di intervenire Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

