Un milione in più per i restauri di Palazzo Massari di Ferrara, sede della Galleria d'Arte Moderna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un nuovo ampliamento e spazi espositivi rinnovati per Palazzo Massari di Ferrara, sede della Galleria d'Arte Moderna e contemporanea. La Regione ha definito lo stanziamento, sul bilancio regionale 2021-23, di 1 ulteriore milione a favore del Comune di Ferrara, per il restauro e la valorizzazione del complesso e dell'adiacente Palazzina Cavalieri di Malta. L'incremento dello stanziamento va ad aggiungersi al milione e 270 mila euro già concessi nel 2015, confermando così una cifra complessiva di 2,270 milioni, su un costo totale del progetto di circa 10,5 milioni. Questo consentirà la realizzazione di un nuovo importante polo museale non solo per la città di Ferrara ma per tutta la ...

